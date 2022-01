Baierbrunn (ots) -Anmoderation:Jedes Kind ist von Natur aus kreativ und liebt es, Dinge selbst zu gestalten, denn schöpferische Prozesse machen glücklich. Wie man die Kreativität von Kindern fördern kann, weiß Marco Chwalek:Sprecher: Ob beim Verkleiden, Basteln, Malen oder Musizieren, Kindern macht es einfach Spaß , Neues entstehen zu lassen, schreibt das Apothekenmagazin "Baby und Familie". Chefredakteurin Stefanie Becker erklärt uns, warum Kreativität für Kinder so wichtig ist:O-Ton Stefanie Becker: 14 Sekunden"Kreativität unterstützt die geistige, seelische und körperliche Entwicklung eines Kindes. Die Neugier wird geweckt, denn die Kleinen, die wollen ja wissen, wie Dinge funktionieren. Sie haben einen natürlichen Entdeckergeist und dabei können die Erwachsenen die Kinder auch ermutigen."Sprecher: Geben Sie uns bitte ein konkretes Beispiel, was Sie mit Entdeckergeist meinen:O-Ton Stefanie Becker: 15 Sekunden"Wenn ein Kind zum Beispiel mit Bauklötzen einen Turm baut, dann erforscht es die Schwerkraft. Es versucht immer wieder, die Klötze so aufeinanderzustapeln, dass der Turm nicht umfällt. Und so probieren sich die Kleinen nicht nur beim Bauen sondern auch beim Malen oder beim Basteln aus."Sprecher: Wenn Kreativität also wegweisend fürs Leben ist, wollen Eltern ihre Kinder natürlich unterstützen. Was können sie tun?O-Ton Stefanie Becker: 21 Sekunden"Indem man zum Beispiel einfache Dinge aufbewahrt, wie Stoffreste und Papprollen oder Tannzapfen, Steine und Blätter vom Spaziergang. Und an einem ruhigen Platz, wo auch mal was daneben gehen kann, da können die Kinder ihren Ideen dann eben auch freien Lauf lassen. Und wenn die Erwachsenen dann noch ehrliches Interesse an dem Kunstwerk zeigen, dann sind die Kleinen glücklich."Abmoderation: Kinder sind den ganzen Tag kreativ, auch beim Kochen oder Reparieren. Sie finden es toll, wenn sie mitmachen dürfen, berichtet "Baby und Familie".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.baby-und-familie.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5125841