NETZAGENTUR - Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, soll neuer Präsident der Bundesnetzagentur werden. Entsprechende Informationen des Handelsblatts aus Regierungskreisen bestätigte der Vorsitzende des Beirates der Regulierungsbehörde, der niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Olaf Lies (SPD), dem Handelsblatt. Der Präsident der Bundesnetzagentur wird auf Vorschlag des Beirates von der Bundesregierung ernannt. Die Nachfolge des bisherigen Präsidenten von Homann soll an diesem Donnerstag bekanntgegeben werden. (Handelsblatt, Rheinische Post)

FRATZSCHER/ENERGIEGELD - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat die Bundesregierung angesichts der hohen Inflation aufgefordert, Menschen mit geringeren Einkommen mit einem Energiegeld zu helfen. "Es ist Aufgabe der Politik, Menschen mit geringen Einkommen und die von den explodierenden Energiepreisen am stärksten betroffenen Haushalte durch direkte Zahlungen eines Energiegeldes zu unterstützen", sagte Fratzscher. (Rheinische Post)

ENERGIEPREISE - Der langjährige Wirtschaftsweise Peter Bofinger fordert, die Mehrwertsteuer auf Gas und Heizöl auf 10 Prozent zu halbieren. "Die Regierung muss mehr gegen die hohen Energiepreise tun", sagte Bofinger der Süddeutschen Zeitung. "Die Preisausschläge belasten untere Einkommen und auch die Mittelschicht massiv". Am Mittwoch meldete das Statistische Bundesamt, die Verbraucherpreise seien im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent gestiegen. (SZ)

SCHWEIZ - Die deutsche Wirtschaft dringt vor dem Treffen des Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf einen Neustart der Handelsbeziehungen beider Länder. "Derzeit droht eine schrittweise Verschlechterung der Handelsbeziehungen zur Schweiz", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutscher Industrie- und Handelskammertags, Volker Treier. "Seitdem die Schweiz die Verhandlungen für ein wirtschaftliches Rahmenabkommen mit der EU abgebrochen hat, sehen sich Unternehmen auf beiden Seiten zunehmend mit Rechtsunsicherheit und neuen Handelshürden konfrontiert", erklärte Treier. (Augsburger Allgemeine)

BUNDESWEHR - Keine zwei Monate nach ihrem Amtsantritt kassiert die neue Verteidigungsministerin Christiane Lambrecht (SPD) nach Informationen von Business Insider die Reformpläne ihrer Vorgängerin bei der Bundeswehr. Demnach soll Lambrecht am Rande eines Besuchs des Beschaffungsamtes der Bundeswehr in Koblenz an diesem Dienstag intern verkündet haben, dass es keine Strukturreform der Bundeswehr geben werde, wie sie noch vor der Wahl von der damaligen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) verkündet worden war. (Business Insider)

NATO - Der finnische Präsident Sauli Niinistö kritisiert die russischen Forderungen, einen Nato-Beitritt seines Landes auszuschließen. "Es geht dabei um einen Kern unserer nationalen Souveränität", sagte er der Wochenzeitung Die Zeit. "Es mag evident klingen: Wir wollen selbst entscheiden dürfen, ob wir einem Sicherheitsbündnis beitreten. Durch die russische Forderung im letzten Dezember, künftige Nato-Beitritte seien kategorisch auszuschließen, ist diese Souveränität in Frage gestellt." (Die Zeit)

