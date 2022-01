Der US-Finanzkonzern Citizens Financial Group, Inc. (ISIN: US1746101054, NYSE: CFG) wird am 11. Februar 2022 eine Quartalsdividende von 0,39 US-Dollar je Aktie für das erste Quartal 2022 ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record day ist der 31. Januar 2022. Damit bleibt die vierteljährliche Dividende unverändert. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,56 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von ...

