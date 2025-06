Die geopolitische Gemengelage hat die Finanzmärkte fest im Griff. Während die Ölpreise kurzfristig haussieren, eilt Gold von Rekord zu Rekord. Und auch der Silberpreis treibt in diesen Tagen seinen Ausbruch über 35 US-Dollar. Wir blicken auf die spannendsten Werte im Silber-Sektor,

Silber: Das knappe Edelmetall und seine 1000 Einsatzmöglichkeiten

Argentum oder Silber ist nicht nur ein Edelmetall, sondern auch ein bedeutender Werkstoff, der in zahlreichen Industriesektoren eingesetzt wird. Besonders gefragt ist es in der Elektronik, da es den höchsten elektrischen Leitwert aller Metalle besitzt, etwa in Leiterplatten und Batterien. In der Photovoltaik ist Silber ein unverzichtbarer Bestandteil von Solarzellen, pro Megawatt installierter Leistung werden rund 15 bis 20 Kilogramm Silber benötigt. Auch in der Medizintechnik und Wasseraufbereitung spielt Silber dank seiner antibakteriellen Eigenschaften eine wachsende Rolle. Neue Nachfrage entsteht zudem im Bereich der Elektromobilität, insbesondere in Bordelektronik und in modernster Ladeinfrastruktur. Knappheitsfaktoren ergeben sich unter anderem durch die sinkende Primärförderung in großen Abbaugebieten wie Mexiko, Peru und Chile. Zugleich sind Sekundärquellen wie z.B. aus Recycling nicht in der Lage, die stetig steigende Nachfrage zu decken. Silber wird in vielen Anwendungen dispers eingesetzt z.?B. in Lötpasten oder Beschichtungen und geht daher nicht in den Produktionskreislauf zurück, es ist also in Teilen de facto "verbraucht".

Das Fehlen großer Neuentdeckungen von Lagerstätten sowie geopolitische Risiken in Förderländern verschärfen die Angebotsseite zusätzlich. Ein Preisanstieg über 50 US-Dollar je Unze ist für viele Experten mittelfristig denkbar, wenn die industrielle Nachfrage weiter steigt, Anleger wieder stärker auf Sachwerte setzen und das Angebotsdefizit anhält. Auch geldpolitische Faktoren wie weiter sinkende Realzinsen oder eine Rückkehr der Inflationsängste könnten den Preis zusätzlich treiben. Historisch wurde die Marke von 50?US-Dollar nur in Ausnahmesituationen wie 1980 und 2011 erreicht. Ein erneuter Anlauf erfordert also ein Zusammenspiel mehrerer struktureller und spekulativer Faktoren.

Pan American übernimmt MAG Silver: Wieder ein Megadeal in Mexiko

Wegen immer knapper werdender Projektlaufzeiten sind große Silber-Förderer gezwungen, nach neuen Liegenschaften Ausschau zu halten. Oftmals macht aber auch ein Zusammenschluss von Gesellschaften Sinn, weil gerade auf der administrativen Ebene (Headoffice, Börsenkosten, Wirtschaftsprüfer) eine Menge Synergien gehoben werden können. Vorteilhaft ist natürlich auch die geographische Nähe zum Zielobjekt. Im Mai 2025 kündigte Pan American Silver (25,10 EUR | CA6979001089) die Übernahme von MAG Silver (18,50 EUR | CA55903Q1046) an, ein Deal mit einem Gesamtvolumen von rund 2,1 Mrd. US-Dollar, bestehend aus 500 Mio.US-Dollar in bar und etwa 60 Mio. neuen Pan American-Aktien. Damit sichern sich die Kanadier aus Vancouver rund 44?% am hochwertigen Juanicipio-Silber- und Goldprojekt in Mexiko, das noch von Fresnillo betrieben wird. MAG-Aktionäre erhalten einen Aufschlag von etwa 27?% auf den 20-Tage-Durchschnittskurs kurz vor der Bekanntgabe. Sie werden nach Abschluss rund 14?% am kombinierten Unternehmen halten. Pan American stärkt durch den Zukauf seine Produktion und Reserven massiv, denn zusätzliche 58 Mio. Unzen Silber (Proven & Probable) plus 19 Mio. Unzen (M&I) sowie weitere 35 Mio. Unzen (Inferred) erhält man ausschließlich aus dem Juanicipio-Holdinganteil. Das Projekt ist für 2025 auf eine millionenstrake Förderung von Unzen ausgelegt, denn es handelt sich um ein hochgradiges, effizientes Minen-Projekt, das mit einem AISC von nur 6 bis 8 US-Dollar pro Unze operiert und damit deutlich unter Pan Americans aktuellem Kostenniveau rangiert. Finanziell bringt Juanicipio im laufenden Jahr einen Boost von ca. 98 Mio.?US-Dollar zusätzlichem Free Cashflow im Jahr 2025. Darüber hinaus eröffnet die Akquisition Zugang zu MAGs hoffnungsvollen Explorationsprojekten Deer Trail (Utah) und Larder (Ontario). Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der mexikanischen Kartellbehörden sowie interner Zustimmung durch mindestens zwei Drittel der MAG-Aktionäre. Sollte der Merger bis Ende 2025 in trockenen Tüchern sein, verwandelt sich Pan American Silver von einem diversifizierten Silberproduzenten ...

