Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder "MAG Silver") gibt die Produktion aus Juanicipio (56 % / 44 % Fresnillo plc ("Fresnillo") und MAG) für das am 30. Juni 2025 endende zweite Quartal ("Q2") bekannt. Alle unten aufgeführten Ergebnisse basieren auf einer 100-prozentigen Beteiligung, sofern nicht anders angegeben.

Sicherheitsvorfall: Mit tiefer Trauer bestätigen wir den tragischen Verlust eines geschätzten Kollegen bei einem tödlichen Unfall in Juanicipio im Juli. Unsere Gedanken sind in dieser unglaublich schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen. Gemeinsam mit Fresnillo bieten wir den Betroffenen unsere volle Unterstützung an, einschließlich Beratungsdiensten und anderen Ressourcen, und stehen in engem Kontakt mit der Familie, um sie weiterhin zu unterstützen. Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität. Jedes Teammitglied hat es verdient, am Ende jeder Schicht sicher nach Hause zurückzukehren. Als Reaktion auf diese Tragödie wurde sofort eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Vorfalls zu klären, und alle zuständigen Behörden wurden umgehend informiert. Dieser Verlust ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie wichtig es ist, bei allem, was wir tun, eine Sicherheitskultur zu schaffen. Wir ehren das Andenken unseres Kollegen, indem wir unsere Entschlossenheit und unsere Prozesse verstärken, um sicherzustellen, dass sich eine solche Tragödie nie wieder ereignet.

- Stabile Mahlleistung: Die Anlage in Juanicipio verarbeitete im zweiten Quartal 343.000 Tonnen ("kt") Erz, was einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorquartal entspricht und im Einklang mit der Nennkapazität von 4.000 Tonnen pro Tag steht.

- Robuste Gehalte: Der Silbergehalt lag im Quartal bei durchschnittlich 417 Gramm pro Tonne ("g/t") und blieb damit am oberen Ende der Gehaltsprognose für 2025, während der Silbergehalt seit Jahresbeginn bei 423 g/t lag. Die Goldgehalte blieben stabil, während sich die Blei- und Zinkgehalte deutlich verbesserten, was die Stärke der polymetallischen Mineralisierung in Juanicipio unterstreicht.

- Starke Metallproduktion: Die vorläufige Produktion im zweiten Quartal umfasste 4,3 Millionen Unzen Silber und 10.465 Unzen Gold. Die Blei- und Zinkproduktion stieg im Vergleich zum Vorquartal um 9 % bzw. 21 %.

- Dynamik des ersten Halbjahres hält an: Mit einer Produktion von 8,8 Millionen Unzen Silber und 20.663 Unzen Gold im ersten Halbjahr 2025 ist Juanicipio gut aufgestellt, um die Produktionsprognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Die umfassenden Finanz- und Betriebsergebnisse werden voraussichtlich am 11. August 2025 veröffentlicht.

"Juanicipio läuft weiterhin auf Hochtouren und stellt einmal mehr seine Vielseitigkeit als hochwertiger, silberdominanter Polymetallbetrieb unter Beweis", sagte George Paspalas, President und CEO von MAG Silver. "Wir haben ein weiteres starkes Quartal mit konstantem Durchsatz, soliden Metallbeiträgen und Silbergehalten am oberen Ende unserer Prognosespanne für 2025 abgeschlossen. Der tragische Todesfall im Juli hat uns alle tief getroffen. Wir sind zwar stolz auf die operative Leistung, aber unsere Gedanken sind in erster Linie bei der Familie, den Freunden und Kollegen unseres verstorbenen Teamkollegen. Dieser schmerzliche Verlust unterstreicht erneut, wie wichtig Sicherheit bei allem, was wir tun, ist. Wir werden die positive Dynamik in die zweite Jahreshälfte mitnehmen und uns erneut dafür einsetzen, dass jeder einzelne Mitarbeiter jeden Tag sicher nach Hause kommt."

Produktionshighlights:

Q2 2025 Q1 2025 Veränderung Q2 2024 % Veränderung H1 2025 H1 2024 % Veränderung Fräsen kt 343 3 1,6 337 1,8 680 662 2,6 Kopfgehalt Silber g/t 417 430 -3,0 498 -16,3 423 488 -13,3 Gold g/t 1,21 1,24 -2,4 1,20 0,8 1,23 1,26 -2,4 Blei 1,71 1,61 6,2 1,56 9,6 1,66 1,45 14,5 Zink % 3,34 2,9 15,2 2,99 11,7 3,12 2,74 13,9 Produktion Silber koz 4.345 4.469 -2,8 4.984 -12,8 8.814 9.429 -6,5 Gold oz 10.465 10.198 2,6 9.259 13,0 20.663 19.186 7,7 Blei1 klb 11.545 10.576 9,2 9.956 16,0 22.121 18.664 18,5 Zink2 klb 20.506 16.894 21,4 18.850 8,8 37.399 33.502 11,6

1 Blei, zurückgewonnen zu Bleikonzentrat.

2 Zink aus Zinkkonzentrat gewonnen.

Qualifizierte Person: Alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen gemäß " ", die von Gary Methven, P.Eng., einem "Qualified Person" gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("National Instrument 43-101" oder "NI 43-101") , erstellt oder unter dessen Aufsicht erstellt wurden oder von ihm genehmigt wurden. Herr Methven ist nicht unabhängig, da er Vice President, Technical Services von MAG ist.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung hochgradiger, großflächiger Edelmetallprojekte in Nord- und Südamerika konzentriert. MAG ist ein führendes Primärsilberbergbauunternehmen durch seine 44-prozentige Beteiligung an der Juanicipio-Mine mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag, die von Fresnillo plc (56 %) betrieben wird. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberabbaugebiet, wo neben dem Abbau und der Verarbeitung ein erweitertes Explorationsprogramm mit mehreren vielversprechenden Zielen durchgeführt wird. MAG führt außerdem mehrphasige Explorationsprogramme im zu 100 % erworbenen Deer Trail-Projekt in Utah und im zu 100 % unternehmenseigenen Larder-Projekt in der historisch produktiven Abitibi-Region in Kanada durch.

Weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Fausto Di Trapani, Chief Financial Officer

Telefon: (604) 630-1399

Gebührenfrei: (866) 630-1399

Website: www.magsilver.com

E-Mail: info@magsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder dafür Verantwortung übernommen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 oder als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über: vorläufige Schätzungen zur Produktion in Juanicipio für das zweite Quartal 2025, einschließlich der erwarteten Silber-Tippgrade und Verarbeitungsraten von Erschließungsmaterialien, der zukünftigen Mineralproduktion sowie von Ereignissen oder Entwicklungen; die Veröffentlichung umfassenderer Kosten- und Produktionsprognosen innerhalb des hierin vorgesehenen Zeitrahmens, falls überhaupt; das langfristige Potenzial des Juanicipio-Projekts; und die erwartete zukünftige Erzielung einer konstanten Leistung, optimierter Kosten und eines optimierten Shareholder Value. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "voraussehen", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "prognostizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anstreben", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Obwohl MAG der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Kontrolle der Cashflows und des Betriebs von Juanicipio durch ein Joint Venture, an dem das Unternehmen nicht als Betreiber beteiligt ist; keine Garantie für die Oberflächenrechte für das Grundstück Juanicipio oder für die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten, die für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeiten in der Mine Juanicipio erforderlich sein könnten; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung positiver Beziehungen zu den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist; Risiken im Zusammenhang mit der Entscheidung des Unternehmens, sich an der Verarbeitung und Produktion der Mine Juanicipio zu beteiligen; Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Juanicipio; geotechnische Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb der Mine Juanicipio und den damit verbundenen zivilrechtlichen Strukturen; Arbeitsrisiken; Änderungen der geltenden Gesetze; Risiken in Bezug auf Eigentumsrechte, Anfechtungen von Eigentumsrechten oder potenzielle Eigentumsstreitigkeiten in Juanicipio; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen; allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen; politische Risiken; Währungsrisiken; Kapitalkosteninflation und die sonstigen Risiken, die in den Unterlagen von MAG Silver bei der Securities Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden offengelegt sind. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und MAG Silver übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreten werden, und Investoren sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Bitte beachten Sie: Investoren werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG sowie in anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov verfügbar sind, sorgfältig zu prüfen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80475Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80475&tr=1



