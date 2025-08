In Perus Bergbau stehen die Zeichen auf Wachstum: Die Projektpipeline ist gut gefüllt, Explorationsunternehmen melden laufend Fortschritte. Die günstige Entwicklung an den Metallmärkten dürfte den Boom noch verstärken.

Magma Silver (ISIN: CA5589221004, WKN: A411DV) exploriert das Silber-Gold-Projekt Ninobamba in der peruanischen Region Ayacucho. Wer das Management um CEO Stephen Barley nach den Vorzügen des Projekts fragt, erhält eine ganze Reihe konkreter Antworten. Es sei ein Tier-1-Explorationsziel mit hohem Sulfidierungs-Potenzial analog zu Systemen mit mehreren Millionen Unzen. Aus Schürfgräben sei - als vorläufige Maßnahme vor Bohrungen, die allein Gewissheit bringen können - ein signifikantes Größenpotenzial identifiziert worden. Und der Standort ist günstig: Peru gehört zu den Top-15-Bergbaunationen der Welt und ist der Branche freundlich gesonnen.

Perus Projektpipeline ist gut gefüllt

Der Andenstaat ist bekannt für seine reichen Vorkommen an Kupfer, Silber, Gold, Zink, Blei und anderen Metallen. Bergbau ist ein bedeutender Wirtschaftszweig für Peru - der nach dem Willen der Regierung noch weiter ausgebaut werden soll. Die Regierung prüft derzeit 134 neue Bergbauprojekte mit einem potenziellen Investitionsvolumen von 6 Mrd. USD. Diese umfassen Explorations- und Förderaktivitäten.

Die Regierung verfolgt zwei Ziele. Zum einen soll der industrielle Bergbau durch hohe Investitionen ausgebaut werden. Zum anderen sollen Kleinbergleute in die regulierte Wirtschaft überführt werden. "Diese Investitionen bieten nicht nur wirtschaftliche Chancen, sondern ermöglichen auch die Formalisierung für tausende von Bergbauunternehmen, die derzeit außerhalb des regulatorischen Rahmens arbeiten", erläuterte Präsidentin Dina Boluarte.

Branchenanalysten prognostizieren, dass die 134 Projekte umfassende Pipeline die Bergbauproduktion des Landes innerhalb von fünf Jahren um 15 bis 20 % steigern und damit die Exportkapazität erweitern könnte. Peru ist dabei schon jetzt ein dynamischer Explorationsstandort, wie in Blick auf jüngste Veröffentlichungen von Metallexplorern zeigt.

Peruanische Metallexplorer mit starken Ergebnissen

Aftermath Silver etwa hat in diesem Jahr bereits sechsmal Bohrergebnisse für das Berenguela Silberprojekt im Südosten des Landes im Departamento Puno etwa 50 km südwestlich der Stadt Juliaca und 6 km nordöstlich der Stadt Santa Lucia vorgelegt. Die letzten Ergebnisse wurden im Juni veröffentlicht: Ein Bohrloch durchteufte 13,8 m mit 558 g/t Ag + 3,16 % Cu + 15,06 % Mn in einer Tiefe von 23,2 m, einschließlich 5,6 m mit 1053 g/t Ag + 2,85 % Cu + 15,80 % Mn in einer Tiefe von 31,4 m.

Coppernico Metals exploriert das Projekt Sombrero etwa 340 Kilometer südöstlich von Lima. Die Ergebnisse - unter anderem 9,85 m mit 0,26 % Cu und 0,46 g/t Au bestätigten breite Intervalle mit Kupfer-Gold-Mineralisierung.

Silver X Mining legte im Februar eine aktualisierte MRE für sein Konzessionsgebiet Nueva Recuperada in Huancavelica vor. Insgesamt stiegen die gemessenen und angezeigten Ressourcen des Nueva Recuperada-Grundstücks von 3,60 MT auf 4,26 MT, eine Steigerung von +18 %, und die geschlussfolgerten Ressourcen des Grundstücks stiegen von 11,89 MT auf 17,18 MT, eine Steigerung von +45 %. Der insgesamt enthaltene angezeigte Silbergehalt im Bereich Plata wird nun auf 5,81 Moz Ag taxiert.

Magma Silver plant Ninobamba Bohrprogramm im vierten Quartal

Magma Silver hat bereits eine Bohrgenehmigung beantragt und erwartet deren Erteilung durch die Behörden noch im laufenden Quartal. Im vierten Quartal soll dann eine Diamantbohrkampagne im Zielgebiet Jormina durchgeführt werden. Dies ist neben Ninobamba und Randypata eine von drei aussichtsreichen Mineralisierungszonen des Gesamtprojekts Ninobamba. Im Juli wurden die erforderlichen Zahlungen im Rahmen der Zugangsvereinbarung mit der lokalen Community geleistet.

Ende Juli wurde ein Sommerarbeitsprogramm gestartet, das der Bewertung und Definition von Zielen für das geplante Bohrprogramm dienen soll und sich auf die Lagerstätten Jorimina und Randypata konzentriert. Auf dem Plan steht unter anderem die Untersuchung übersehener Zonen mit oberflächlichen Silber-Gold-Anomalien. So weist beispielsweise die aussichtsreiche Silberzone Randypata eine zwei Kilometer lange Silberanomalie auf, ohne dass hier jemals Bohrungen stattgefunden hätten.

Magma Silver startet die Exploration bei Ninobamba nicht von null an. In der Vergangenheit hatten bereits mehrere andere Unternehmen das 4.100 Hektar große Gebiet - initial untersucht. Seit 2002 haben Newmont, AngloGold, Rio Silver und Bear Creek über 10 Millionen US-Dollar in die Exploration investiert. Newmont allein steuerte 7 Millionen US-Dollar zu den Bohrungen bei und schloss eine interne Vormachbarkeitsstudie ab, die das Potenzial des Gebiets für einen mittelgroßen Bergbaubetrieb hervorhob. Die Studie wies auch auf die Möglichkeit einer viel größeren Entdeckung hin, da geologische Indikatoren auf die Nähe zu einer Porphyrquelle hindeuten - und weckte dadurch Hoffnungen.

Newmont führte 65 Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.377 Metern durch. Besonders vielversprechend erscheinen die Ergebnisse in Bohrloch JOR-001, das 72,3 Meter mit 1,19 g/t Gold aus 53 Metern Tiefe durchteufte. Bereits 2002 bohrte AngloGold in der Zone Niñobamba und meldete herausragende Abschnitte, darunter 87 g/t Silber auf 130 Metern in DDH-2 und 54 g/t Silber auf 96 Metern. Ein Grabungsprogramm von Rio Silver im Jahr 2012 in Niñobamba North deckte neue hochgradige Zonen auf. Graben TR-01 lieferte 56 Meter mit 1,03 g/t Gold und 98,9 g/t Silber, Graben TR-04 21,77 Meter mit 1,32 g/t Gold und 102,46 g/t Silber. In allen Fällen sind weitere Bohrungen und Untersuchungen notwendig, um ein klareres Bild zu erhalten.

Magma Silver profitiert vom günstigen Bergbauklima in Peru - und zunehmend auch von der Entwicklung des Silberpreises. Das Interesse von Investoren an Explorationsunternehmen steigt mit jedem Dollar, um den sich eine Unze am Markt verteuert - und damit auch an Magma Silver. Mit einer Marktkapitalisierung von noch nur rund 4 Mio. Euro bietet die Aktie aktuell ein attraktives Chancen-Risiko-Profil für spekulative Anleger.

