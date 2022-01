Nach dem wechselvollen Vortag zeichnet sich am Donnerstag im DAX zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 15.826 Punkte.Zinssorgen hatten den DAX tags zuvor zunächst mit 15.629 Punkten bis an den Durchschnitt der letzten 200 Tage gedrückt. Dieser gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Anschließend erholte er sich aber wieder bis auf knapp 15.900 Punkte.Auch nach drei schwachen Börsentagen in Folge ...

