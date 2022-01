Mit einem Minus von 7,1 Prozent war die VARTA-Aktie am Mittwoch der größte Verlierer am deutschen Aktienmarkt. Auffällig war, dass es keine Nachrichten gab, die diese Abgaben hätten auslösen können. Steckt der Terminmarkt dahinter? Und wenn ja - was bedeutet das?

