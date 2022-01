The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.01.2022ISIN NameES06445809N8 IBERDROLA INH. -ANR-US302154CK32 EXP.IMP.BK KOREA 17/22US302154CL15 EXP.IMP.BK KOREA 17/22FLRUS135087J706 CANADA 19/22NZIBDDT011C8 WORLD BK 17/22 MTNXS1555339602 STE GENERALE 17/22FLR MTNDE000DK8AG77 DEKABANK DGZ IHS.6289DE000DK8AG93 DEKABANK DGZ IHS.6291DE000DK8AHA0 DEKABANK DGZ IHS.6292XS1555575320 CORP.ANDINA 17/22 MTNXS1939352222 DZ BANK IS.19/22 NKUSP4949BAH70 GRUPO BIMBO 12/22 REGSXS1555312823 KOMMUNALBK 17/22 MTN REGSXS1555317897 SPAREBK 1 BOLIG.17/22 MTNXS0736418962 STAND.CHAR. 12/22 MTNXS0876289652 RED ELECTR. F. 13/22 MTNDE000NLB87D4 NORDLB 2PH.BD. 04/17US500769EX80 K.F.W.ANL.V.12/2022 DLDE000A19B8D4 VONOVIA FINANCE 17/22 MTN