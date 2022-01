Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen turbulenten Handelstag hinter sich. Der DAX startete mit einem satten Minus, drehte dann aber deutlich ins Plus. Am Nachmittag musste er einen großen Teil seiner Gewinne wieder abgeben. Am Ende lag der DAX bei 15.809 Punkten. Marktidee: Linde Die Aktie von Linde hat ein starkes Jahr 2021 hinter sich. Zu Beginn dieses Jahres markierte das Papier ein neues Rekordhoch. Seitdem läuft eine Abwärtskorrektur. Gestern formte der Kurs dann eine bullishe Piercing-Line-Kerze. Aus technischer Sicht könnte sich die Linde-Aktie damit erholen. Wichtig ist, dass sie eine bestimmte Unterstützung nicht unterschreitet. Auf der Oberseite ist das Aufwärtspotenzial zunächst bis zu einer bestimmten Marke gedeckelt.