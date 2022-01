Grund dafür ist eine Laborstudie, die zeigt, dass drei Dosen des experimentellen Impfstoffs VLA2001 gegen COVID-19 die Omicron-Variante neutralisieren. Der neue Impfstoff befindet sich derzeit in Europa in der Spätphase der Erprobung. Mit der Zulassung des Impfstoffs in Europa, Großbritannien und Bahrain wird im ersten Quartal 2022 gerechnet. Nach einem Intraday-Move von mehr als 25 % lohnt es sich nicht mehr aufzuspringen. Die Impfstoffmesse scheint ohnehin weitgehend gelesen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

VALNEVA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de