Pressemitteilung der One Square Advisory Services S.á.r.l.:

Wahl der One Square Advisory Services zum gemeinsamen Vertreter der Anleihen 2018/2023 und 2019/2024 sowie der Wandelanleihe 2021/2022 der Eyemaxx Real Estate AG

In der gerichtlich einberufenen Gläubigerversammlung der Anleihen 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3 / WKN: A2GSSP) und 2019/2024 (ISIN: DE000A2YPEZ1 / WKN: A2YPEZ) sowie der Pflichtwandelanleihe 2021/2022 (ISIN: DE000A3E5VR6 / WKN: A3E5VR) der Eyemaxx Real Estate AG am 19. Januar 2022 haben die Anleihegläubiger die One Square Advisory Services S.à.r.l., Schweiz, zum gemeinsamen Vertreter aller drei Anleihen gewählt.

In der ...

