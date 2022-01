Frankfurt am Main (ots) -Zum sechsten Mal in Folge wurde American Express als Top Employer in Deutschland ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen weiterhin zu den Arbeitgebern, die ihren Mitarbeitenden beste Arbeitsbedingungen bieten."Nach diesem anspruchsvollen Jahr mit seinen Herausforderungen freuen wir uns besonders über die erneute Auszeichnung als Top Arbeitgeber", sagt Fabiana Mingrone, Country Managerin bei American Express Deutschland. "Auch 2021 haben wir uns dafür engagiert, dass unsere Kolleg:innen gesund und sicher durch diese Zeit kommen. Wir sind daher sehr stolz auf die Auszeichnung, denn sie bestätigt, dass uns das gut gelungen ist."Das Top Employers Institute untersucht jedes Jahr verschiedene HR-Bereiche und Prozesse in Unternehmen, darunter People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being sowie Diversity & Inclusion."Wir engagieren uns seit langem für eine einladende und inklusive Kultur. Mit einer inklusiven Führung und respektvoller Kommunikation schaffen wir ein Arbeitsumfeld, das jede einzelne Stimme wertschätzt und unterschiedliche Sichtweisen würdigt", so Fabiana Mingrone über den Bereich I&D, der 2021 besonders im Fokus stand. Zusätzlich wurde im vergangenen Jahr ein I&D Council mit Kolleg:innen aus verschiedenen Unterehmensbereichen ins Leben gerufen, um ergänzend zur globalen Strategie Schwerpunktthemen für Deutschland zu identifizieren und gemeinsam Initiativen zu entwickeln und umzusetzen.Zusammenhalt im Team in Homeoffice-Zeiten"Es ist uns wichtig, das Teamgefühl und Wohlbefinden unserer Kolleg:innen gerade beim Arbeiten im Homeoffice zu stärken", sagt Fabiana Mingrone. Regelmäßige teamübergreifende Aktivitäten und Events stärken das Miteinander im TeamAmex und ein umfassendes Onboarding erleichtert den Einstieg in das Unternehmen auch im Homeoffice. Neue Konzepte zum emotionalen Wohlbefinden erweitern das umfassende Gesundheitsangebot, das auch von den Mitarbeitenden mitgestaltet wird.Mit Blick auf 2022 und darüber hinaus entwickelt American Express derzeit Arbeitsmodelle, die mehr Flexibilität bieten und den Kolleg:innen ermöglichen, auch in der veränderten Arbeitswelt ihr Potenzial auszuschöpfen.In diesem Jahr wurden über 1.857 Top Employer in 123 Ländern/Regionen, auf fünf Kontinenten ausgezeichnet. Mehr dazu unter www.top-employers.comHier geht es zur Karriereseite von American Express: https://jobs.americanexpress.com/germanyWeitere Presseinformationen im American Express Newsroom: https://about.americanexpress.com/newsroom/Über American ExpressAmerican Express ist ein global integrierter Zahlungsdienstleister, der seinen Kunden Produkte, Dienstleistungen und Services anbietet, die das Leben bereichern und den Erfolg von Unternehmen fördern. Weitere Informationen gibt es unter americanexpress.de, facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress (http://linkedin.com/company/american-express) und youtube.com/americanexpress.Über das Top Employers InstituteDas Top Employers Institute ist die weltweite Institution für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Durch unser Zertifizierungsprogramm ermöglichen wir es Unternehmen ihre Mitarbeiterbedingungen zu bewerten und zu verbessern. Das vor 30 Jahren gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1.857 Top Employer in 123 Länder/Regionen auf 5 Kontinenten ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das Leben von über 8.000.000 Mitarbeitern weltweit.Pressekontakt:American Express Europe S.A. (Germany branch)Carola ObergföllTheodor-Heuss-Allee 11260486 Frankfurt am MainE-Mail: Carola.Obergfoell@aexp.comOriginal-Content von: American Express Europe S.A. (Germany branch), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152321/5125871