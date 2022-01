Bodenständigkeit und relative Stärke: Aktionär-Schweiz-Index

Nach einem Konflikt zwischen der Schweiz und EU (Stichwort Börsenäquivalenz) dürfen Schweizer Aktien seit dem 1.7.19 nicht mehr an EU-Börsen gehandelt werden - d.h. Anleger müssen entweder zu meist wenig attraktiven Konditionen direkt an der Schweizer Börse SIX handeln oder außerbörslich ordern. Dennoch lohnt ein Blick auf den Schweizer Markt mit seiner Vielzahl von Weltmarktführern aus der Chemie-, Pharma- und Maschinenbaubranche und grundsoliden Dividendenzahlern. Wer eine robuste Beimischung fürs Portfolio sucht, könnte auf das Open-End-Index-Zertifikat auf den Aktionär Schweiz Index setzen. Das Produkt kombiniert einen Index-Tracking-Ansatz mit einer systematischen Relative-Stärke-Selektion.

15 Schweizer Large- und Mid Caps - mit Trend-Signal-Indicator ausgewählt

Der Aktionär Schweiz Index wird vom Indexanbieter Solactive berechnet. Ins Auswahluniversum fallen zunächst alle Aktien mit Listing an der SIX, die eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. Schweizer Franken und ein durchschnittliches Handelsvolumen von 250.000 Franken überschreiten. Für diese Werte wird der Trend-Signal-Indicator (TSI) berechnet, der auf dem System der relativen Stärke beruht. So kommen nur Aktien in den Index, die sich besser als der Gesamtmarkt schlugen.

Während die Top 3 stets durch Nestlé, Novartis und Roche gesetzt sind (sie stellen zusammen etwa 55 Prozent der Indexkapitalisierung im Schweizer Leitindex SMI), werden die übrigen 12 Titel nach dem höchsten TSI bestimmt. An den halbjährlichen Anpassungsterminen (März / September) werden die drei Schwergewichte mit je 10 Prozent gleichgewichtet, die nächsten 12 Titel folgen mit einer Gleichgewichtung von je 5,83 Prozent, das sind aktuell: Bachem, Bossard, Comet, Dottikon, Lonza, Medartis, Rieter, Sensirion, Straumann, Swissquote, Tecan, VAT.

Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, demnach werden die Dividenden nach Abzug etwaiger Steuern reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. Das Indexzertifikat auf den Aktionär Schweiz Index trägt die ISIN DE000DA0AAW8 und sollte zu Handelszeiten der Schweizer Börse (09:00 - 17:30 Uhr) geordert werden, denn bei geöffnetem Referenzmarkt ist der Spread mit 0,3 Prozent oder 0,03 Euro am niedrigsten.

ZertifikateReport-Fazit: Das von Morgan Stanley quotierte Index-Zertifikat ermöglicht Anlegern eine diversifizierte und systematische Investition in Schweizer Large-, Mid- und Small Caps - inklusive Partizipation an den Dividenden der Substanzriesen Novartis, Nestlé und Roche. Zu bedenken ist ein Wechselkursrisiko, dass in einer Aufwertung des Euro gegenüber dem Franken besteht.

