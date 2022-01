DJ EUREX/Bund-Future im Minus - Erzeugerpreise klar über Erwarten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr 10 Ticks auf 169,23 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 169,44 Prozent und das Tagestief bei 169,23 Prozent. Umgesetzt wurden rund 18.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 24 Ticks auf 202,46 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 132,52 Prozent.

Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen notiert am Morgen mit 0,005 Prozent wieder minimal im Plus. Im Handel wird weiteres Aufwärtspotenzial in der Rendite gesehen angesichts der sich nach vorne verschiebenden Erwartungen einer ersten Zinserhöhung im Euroraum. Dazu passt, dass die Erzeugerpreise in Deutschland im Dezember nochmal deutlich höher ausgefallen sind als ohnehin schon befürchtet. Die Jahresrate erreichte 24,2 Prozent und war die höchste seit 1949.

Von Marktbedeutung könnte am Berichtstag noch die Veröffentlichung des jüngsten EZB-Protokolls werden, wie auch die Verbraucherpreise aus der Eurozone für Dezember.

