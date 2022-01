Tesla wird am 26. Januar die endgültigen Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Zuvor hatte CEO Elon Musk via Twitter angekündigt, dass es auf der Bilanzpressekonferenz noch ein Produkt-Update geben würde.Zuletzt haben etliche Analysten ihr Kursziel für die Tesla-Aktie nach oben geschraubt. New Street-Analyst Pierre Ferragu etwa, der für das Papier Potenzial bis 1.580 Dollar sieht. Oder die Deutsche Bank und Goldman Sachs, die ein Kursziel von 1.200 Dollar festgesetzt haben. Nicht ganz so bullish ...

