Der große Chip-Deal soll eigentlich noch in diesem Quartal durchgehen, doch noch immer wartet AMD auf die Genehmigung der Xilinx-Übernahme durch die chinesischen Wettbewerbshüter. Jetzt gibt es neue Spekulationen.Anfang Dezember soll das Management von AMD in einem Antrag gegenüber der chinesischen Wettbewerbsbehörde gewisse verhaltensbezogene Abhilfemaßnahmen angeboten haben, die unter anderem vorsehen, dass der Chip-Konzern für ein stabiles Angebot seiner Produkte in China sorgen werde.Laut einem ...

