Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Coronapandemie und die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante scheinen an den Finanzmärkten keine große Rolle mehr zu spielen, so die Analysten der Helaba.Trotz der Höchststände bei den Neuinfektionen würden sichere Assets, wie beispielsweise deutsche Bundesanleihen, gemieden. Vielmehr setze sich der Renditeanstieg im Trend fort. Auch erste Stimmungsindikatoren des neuen Jahres hätten positiv überrascht. Hervorzuheben sei der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen. Marktteilnehmer würden darauf hoffen, dass sich der negative Einfluss der Omikron-Variante auf die wirtschaftliche Entwicklung in Grenzen halte. ...

