Der Billigflieger Ryanair bleibt für viele Experten die europäische Airline, die am schnellsten die historische Krise der Luftfahrt hinter sich lassen könnte. Die Iren dürften dabei von ihrer hohen Flexibilität und ihrer starken Kostenstruktur profitieren. Die Aktie hat sich bereits in den letzten Wochen gut entwickelt - und erhält im heutigen Handel Rückenwind von einem bullishen Analystenkommentar. So hat die US-Bank JPMorgan die Ryanair-Papiere von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Darüber ...

