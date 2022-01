Gestern verkündete Valneva (WKN: A0MVJZ) in einer Pressemitteilung neue Daten zu seinem Impfstoffkandidaten VLA 2001 gegen die Omikron-Variante. In der Folge explodierte der Kurs im späten US-Handel und schloss mit einem Gewinn von +45%. Doch wie gut sind die Daten wirklich? Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. Sie verfügt über ...

