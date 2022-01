Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sprang gestern erstmals seit Mai 2019 wieder in den positiven Bereich, so die Analysten der Nord LB.Treiber des Zinsanstiegs der letzten Wochen seien die weltweit gestiegene Inflation und damit einhergehend die Markterwartungen, dass sich auch die wichtigen Notenbanken zügig(er) der Herausforderung Inflation über eine weniger expansive Geldpolitik stellen würden. Während die Bank of England bereits den Leitzins angehoben habe, werde die Federal Reserve den ersten Zinsschritt im März und die EZB voraussichtlich in einem Jahr vollziehen. Zwar sollte sich die Wirtschaftsdynamik im Zuge des "Auslaufens" der Pandemie stabilisieren, dennoch würden die Analysten sukzessiv wieder weniger hohe Inflationsraten erwarten. Letztlich würden die Bund-Renditen anziehen, aber weniger stark als zuletzt. ...

