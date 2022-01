Wien (www.fondscheck.de) - Die bis November 2019 als "Investec AM" firmierende Ninety One ernennt Juliana Hansveden zur Portfoliomanagerin für nachhaltige Schwellenländeraktien, so die Experten von "FONDS professionell".In der neu geschaffenen Position sei Hansveden für die Entwicklung der Anlagestrategie verantwortlich, die das Angebot von Ninety One an nachhaltigen Produkten ergänze. Darüber informiere die ehemalige Investec Asset Management per Aussendung. Hansveden habe fünfzehn Jahre Branchenerfahrung und sei eine dreifach mit AAA-bewertete Citywire-Portfoliomanagerin. Zuvor sei sie für Nordea Asset Management tätig gewesen, wo sie für die Verwaltung der sechs Milliarden Euro schweren Emerging Stars Equity und Asian Stars Equity Strategien verantwortlich gewesen sei. Beide Strategien seien Vorreiter für nachhaltige Investitionen in den Schwellenländern gewesen. ...

