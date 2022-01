Berlin (ots) -Die Cornelsen Gruppe setzt sich ein für Klimaschutz und Nachhaltigkeit: CEO Mark van Mierle hat den UN Global Compact unterzeichnet, die weltweit größte Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung.Gemeinsam mit Unternehmen auf der ganzen Welt richtet die Cornelsen Gruppe ihr Handeln an den zehn Prinzipien des UN Global Compacts mit den Themenfeldern Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung aus und fördert Maßnahmen zur Umsetzung der Sustainable Development Goals. Die Fortschritte auf diesem Weg werden transparent gemacht und ab 2022 in einem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht aufgeführt."Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind feste Bestandteile unseres Code of Conduct", sagt Mark van Mierle, CEO der Cornelsen Gruppe. "Deswegen wollen wir uns aktiv einbringen und in den nächsten Jahren Vorreiter und Vorbild für nachhaltiges Handeln in unserer Branche werden."Anlässlich des Beitritts wurde die Initiative "Grow Green" gestartet, die alle Mitarbeitenden und Führungskräfte der Cornelsen Gruppe dabei unterstützt, sich aktiv für den Umwelt- und Klimaschutz im Unternehmen einzusetzen. Die Initiative soll das große Interesse am Thema Nachhaltigkeit gezielt zusammenführen und einen Austausch über bereits laufende Projekte und weitere Pläne fördern. Außerdem ermöglicht die neu getroffene Betriebsvereinbarung weitreichendes Mobile Office für ressourcenschonendes Arbeiten ohne Pendeln.LinksNachhaltigkeit bei CornelsenUN Global CompactÜber die Cornelsen GruppeSeit 75 Jahren lernen und unterrichten Menschen mit Cornelsen. Mit Bildungsmedien von Cornelsen Verlag, Cornelsen eCademy & inside, Duden, Veritas oder Verlag an der Ruhr zählt die Verlagsgruppe zu den führenden Bildungsmedienanbietern im deutschsprachigen Raum.Presse | CornelsenPressekontakt:Florian Lange-Schindler+49 30 897 85-591Florian.Lange-Schindler@cornelsen.decornelsen.de/presseOriginal-Content von: Cornelsen Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161145/5126005