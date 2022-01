DJ VW-Finanzsparte schließt Joint Venture mit BNP im Flottengeschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen Financial Services hat mit der französischen Bank BNP ein Gemeinschaftsunternehmen für das europäische Flottengeschäft vereinbart. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Multibrand-Geschäft, also auf Fahrzeugmarken außerhalb des Volkswagen-Konzerns, wie das in Braunschweig ansässige Unternehmen mitteilte. Das Joint Venture sei mit der BNP-Tochter Icare SA geschlossen worden. Icare ist auf Wartungsprodukte für Flottenkunden spezialisiert.

"Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie haben wir uns zum Ziel gesetzt, weltweit führender Flottenanbieter zu werden", wird Anthony Bandmann, Vertriebsvorstand der Volkswagen Financial Services AG, in der Mitteilung zitiert. "Das gelingt nur über den Ausbau unserer Mehrmarkenfähigkeit, da viele Flottenkunden verschiedene Fabrikate in ihrem Fuhrpark nutzen." Über die Investitionssumme sei Stillschweigen vereinbart worden.

Zusätzlich zu dem neuen Joint Venture haben VW Financial Services und die BNP Paribas Cardif ihre weltweite Partnerschaft im Versicherungsbereich in 16 Ländern erneuert, wie es weiter heißt.

