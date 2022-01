Gegen den Trend hat die chinesische Notenbank "People's Bank of China" heute Zinsen gesenkt. Nach -5 Basispunkten am 20. Dezember senkte sie heute erneut die einjährige Prime Rate um weitere 10 Basispunkte auf 3,7 Prozent. Im Chart sehen wir den Verlauf der Zinssatzes in den letzten fünf Jahren. Man sieht gut die Zinssenkung vor und ...

