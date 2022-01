Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Jahresauftakt war schon turbulent, diese Woche haben wir noch größere und längere Deals zu vermelden, als in der Vorwoche, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Starten möchten die Analysten der NORD/LB jedoch mit der Chronistenpflicht: NEDWBK, so der Ticker, habe eine zehnjährige Anleihe (ISIN XS2433385650/ WKN A3K02X) aus dem Segment "SDG Housing" gebracht. SGD stehe hier immer für Sustainable Development Goals. Der Bond umfasse EUR 1,75 Mrd. und sei zu ms -5 Bp gekommen. Die Bücher hätten bei mehr als EUR 2,6 Mrd. und die Guidance eingangs des Bookbuilding-Prozesses bei ms -3 Bp area gelegen. Diesen erfolgreichen Deal wollten wir letzte Woche keinesfalls unterschlagen, so die Analysten der NORD/LB. ...

