Den Haag (www.anleihencheck.de) - Die Erwartungen für Schwellenländeranleihen (EMD; Emerging Market Debt) sind schwächer als zu Jahresbeginn 2021, aber niedrige Bewertungen, hohe Renditen und besondere Chancen bieten aktiven Managern viel Spielraum, so die Experten von NN Investment Partners.Eine Allokation in Länder, die das Tapering der US-Notenbank gut überstehen könnten, in denen die Inflation schon bald ihren Höhepunkt erreichen werde und die Rohstoffexporte mit soliden Bilanzen kombinieren würden, dürfte in diesem Jahr eine lohnende Strategie sein. ...

