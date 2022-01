Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG



Unternehmen: UniDevice AG

ISIN: DE000A11QLU3



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,90 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Vorläufige Zahlen 2021: Zahlen etwas besser als erwartet, Prognosen und Kursziel (3,90 EUR) bestätigt, Aktie deutlich unterbewertet

Gemäß vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 hat die UniDevice AG erwartungsgemäß zwar sowohl beim Umsatz als auch beim Nachsteuerergebnis jeweils Rückgänge verzeichnet. Der Umsatzrückgang in Höhe von -13,6 % auf rund 350 Mio. EUR wurde dabei von einem um -14,3 % auf 3,0 niedrigeren Jahresüberschuss begleitet. Diese Entwicklung ist aber insofern nicht überraschend, da die Gesellschaft bereits Ende September 2021 über die schwierige Liefersituation, insbesondere bei iPhones, berichtet hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte der UniDevice-Vorstand die Erwartung eines unter dem Vorjahr liegenden Nachsteuerergebnisses bereits kommuniziert. Wir hatten diese Guidance-Anpassung in unserer zuletzt veröffentlichten Researchstudie (siehe Studie vom 03.11.2021) in Form einer deutlichen Prognosereduktion verarbeitet. Unsere bislang gültigen 2021er Schätzungen (Umsatzprognose bisher: 329,51 Mio. EUR; JÜ-Prognose bisher: 2,88 Mio. EUR) waren jedoch etwas zu konservativ und wurden vom Unternehmen übertroffen



Trotz Lieferschwierigkeiten ist es der UniDevice AG demnach im vierten Quartal 2021 gelungen, eine über unseren Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung zu erreichen. Dies geht auch aus der am 03.12.2021 veröffentlichten Unternehmensmeldung hervor, wonach im Monat November 2021 im Umfeld des BlackFriday und des CyberMonday ein hervorragendes Geschäft erzielt werden konnte. Im November 2021 konnte sogar mit Umsatzerlösen in Höhe von 42,3 Mio. EUR (VJ: 42,0 Mio. EUR) der Wert des Vorjahresmonats, als noch keine Lieferprobleme sichtbar waren, übertroffen werden.

Wir halten an unseren Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2022 und für das kommende Geschäftsjahr 2023 fest. Die Anpassung unseres DCF- Bewertungsmodells um die vorläufigen Zahlen hat keine relevante Auswirkung auf das Ergebnis und daher bestätigen wir unser bisheriges Kursziel von 3,90 EUR. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23280.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 20.01.22 (10:08 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 20.01.22 (11:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°