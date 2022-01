Starke Neuigkeiten von ihrem Corona-Totimpfstoff VLA2001 haben den Papieren von Valneva am Donnerstag kräftig Schwung gegeben. Nach einem Verlust von zeitweise fast 20 Prozent an der Euronext zur Wochenmitte schossen sie nun um bis zu 30 Prozent auf fast 18 Euro nach oben. Auf der Handelsplattform Tradegate hatten sie am Mittwochabend sogar bis...

Den vollständigen Artikel lesen ...