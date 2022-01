Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch innerhalb der vergangenen fünf Handelstage blieb der Primärmarkt außerordentlich aktiv, so Melanie Kiene, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Bereits am Mittwoch seien drei Emittenten mit fünf Bonds auf die Investoren zugegangen. Jeweils mit einer Dual-Tranche (ISIN IT0005481046/ WKN A3K06Y, ISIN IT0005481038/ WKN A3K06Z) hätten sich Crédit Agricole Italia (EUR 1 Mrd.; 5y und EUR 500 Mio.; 20y) und BPCE SFH aus Frankreich (EUR 1 Mrd.; 5y & EUR 1 Mrd.; 10y) am Markt gezeigt, während die Hamburg Commercial Bank (HCOB) einen Hypothekenpfandbrief (ISIN DE000HCB0BH9/ WKN HCB0BH) (EUR 500 Mio.; 5y) platziert habe. Die EUR-Benchmark der HCOB sei bei ms +3 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet und schließlich bei ms +2 Bp platziert worden. Bei der Investorenverteilung sei der größte Teil des zugeteilten Volumens nach Deutschland und Österreich (63%) gegangen. Auffällig mit Blick auf die Investorentypen sei durchaus der hohe Anteil der Kategorie Central Banks/OI (41%), was aber auch mit der CBPP3-Eignung des Deals erklärbar und auf die nachfolgend beschriebenen Deals aus dem Euroraum als Erklärung analog anwendbar sei. ...

