Die angekündigte Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sorgte im Handel am Dienstag für einen massiven Kurssprung. Weitere Zugewinne waren im gestrigen Handel aber nicht zu sehen, was bei dem einen oder anderen für Fragezeichen sorgen dürfte. Schließlich notieren die Anteile des Spieleherstellers noch immer ein gutes Stück unter dem angepielten Kaufpreis.Jenen hat Microsoft für Activision Blizzard (US00507V1098) bei 95 USD angesetzt. Bei Handelsschluss am Mittwoch standen aber "nur" 82,15 USD auf der Uhr. Da stellt ...

