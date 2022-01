DGAP-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Exasol gibt erste vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bekannt: Erwartungen an ARR Wachstum und Entwicklung der liquiden Mittel erfüllt



Exasol gibt erste vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bekannt: Erwartungen an ARR Wachstum und Entwicklung der liquiden Mittel erfüllt

ARR steigt im Geschäftsjahr 2021 um 29% auf 30,5 Millionen Euro

Effekte aus Reorganisation bereits spürbar: Liquide Mittel zum Ende des Jahres bei rund 27 Millionen Euro

Detaillierte Informationen und Ausblick 2022 werden am 16. Februar 2022 veröffentlicht Nürnberg, 20. Januar 2022: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, hat nach ungeprüften vorläufigen Zahlen ihre Erwartungen an das Geschäftsjahr 2021 erfüllt. Danach stieg der ARR auf 30,5 Millionen Euro und lag damit innerhalb der Erwartung von 30-31 Millionen Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 29% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahr. Die liquiden Mittel lagen mit 27,2 Millionen Euro zum Jahresende sogar leicht über der erwarteten Spanne von 24-26 Millionen Euro. Damit zeigt die im Oktober 2021 durchgeführte Reorganisation bereits erste Erfolge. Die vollen Effekte aus den umgesetzten Maßnahmen werden im Laufe des Jahres 2022 noch deutlicher sichtbar.



"Unsere vorläufigen Zahlen zeigen, dass wir uns mit unserer Entwicklung auf einem guten Weg befinden. Wir konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr unser Wachstum weiter hochhalten und gleichzeitig ab dem 4. Quartal durch die Reorganisation den Einsatz unserer liquiden Mittel deutlich effizienter gestalten", erklärt Aaron Auld, CEO von Exasol. "Mit unserer aktuellen Kapitalausstattung sind wir für unser weiteres Wachstum gut aufgestellt und für die Erreichung unserer Mittelfristziele ausreichend finanziert."



Mehr Details zu den vorläufigen Zahlen und zum Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 wird Exasol am 16. Februar 2022 zur Verfügung stellen.



IR Kontakt

Christoph Marx, Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com



PR Kontakt

Carla Gutierrez, Global Communications Manager

Tel: + 44 786 0151691

Email: Carla.Gutierrez@exasol.com



