DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TEREOS FI.1 22/27 REGS XS2413862108 BAW/UFN
EBRD 22/34 ZO MTN XS2434818139 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TEREOS FI.1 22/27 REGS XS2413862108 BAW/UFN
EBRD 22/34 ZO MTN XS2434818139 BAW/UFN
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de