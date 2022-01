Trotz Corona-Pandemie und Lieferproblemen erzielte der deutsche Sportartikelhersteller Puma 2021 einen neuen Rekord bei Umsatz und Gewinn. Die Aktie legt daraufhin deutlich zu.

Laut vorläufigen Zahlen erzielte Puma im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro. Gegenüber 2020 entspricht dies einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von rund 32 Prozent (2020: 5,2 Milliarden Euro).

Das operative Ergebnis (EBIT) lag 2021 bei 557 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von mehr als 166 Prozent - 2020 hatte das operative Ergebnis noch bei 209 Millionen Euro gelegen.

Der Konzern aus dem bayrischen Herzogenaurach erklärte heute: "Sowohl Umsatz als auch Ebit sind die besten Ergebnisse, die Puma jemals in seiner Geschichte erzielt hat".

Das gute Ergebnis erstaunt, denn wie viele anderen Branchen, kämpft auch die Sportartikelbranche mit Lieferproblemen aufgrund der Corona-Pandemie. Viele Sportartikel wie Turnschuhe werden in Asien hergestellt. In Vietnam waren beispielsweise viele Schuh-Fabriken wegen der Pandemie monatelang geschlossen.

An der Börse legte die Puma-Aktie am Donnerstag deutlich zu. Im Xetra-Handel steht sie derzeit rund 1,6 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet momentan 95,88 Euro (Stand: 20.01.2022, 12:33 Uhr).

Puma will die endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr am 23. Februar veröffentlichen. Dann wird auch der Ausblick für das laufende Jahr erwartet.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0006969603