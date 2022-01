Mainz (ots) -Seit dem 1. Januar ist Stefan Nehls Information Services Director Nordeuropa beim internationalen Kreditversicherer Coface. In dieser Funktion ist er Mitglied des regionalen Executive Committees und berichtet an Katarzyna Kompowska, die als CEO die Region Nordeuropa verantwortet.Stefan Nehls kommt mit der Erfahrung von 25 Jahren im Bereich der Wirtschafts- und Bonitätsauskünfte. In dieser Zeit hatte der Diplom-Kaufmann verschiedenste Führungs- und Vertriebspositionen bei Auskunfteien und Dienstleistern inne, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Zuletzt war Stefan Nehls beim Kredit- und Bonitätsdienstleister CRIF Bürgel als Director Corporate Sales & Partner Management für den deutschen Markt verantwortlich.Katarzyna Kompowska, Coface CEO für Nordeuropa: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Stefan Nehls einen ausgewiesenen Experten in diesem strategisch wichtigen Bereich gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Netzwerk wird er wertvolle neue Vertriebsimpulse setzen. Wir wollen den Mehrwert unserer hochwertigen Informationsprodukte, die auch Auskünfte zum Zahlungsverhalten von Unternehmen mit einbeziehen, noch gezielter herausstellen. Denn in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wächst im Risikomanagement der Bedarf an ganzheitlichen und vor allem aktuellen Business Informationen, die mehr leisten als klassische Bonitätsauskünfte."www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335sebastian.knierim@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51597/5126459