Der deutsche Energie-Riese E.on (WKN: ENAG99) und das norwegische Unternehmen Horisont Energi (WKN: A2QNES) wollen in Zukunft bei der Produktion von grünem Wasserstoff zusammenarbeiten. Im Rahmen dieser Kooperation übernimmt E.on 25 % der Anteile an Horisont Energi. Diese Wasserstoff-Kooperation sieht aus wie ein Rohrkrepierer Sicherlich nicht. Dafür ist Horisont Energi ein viel zu schwacher Partner, finde ich. Schauen wir uns das Unternehmen einmal genauer an: Horisont Energi konzentriert sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...