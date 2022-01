Hörte man in den letzten Tagen von Niveaus um die 50 Prozent, so meldet der russische Gaskonzern Gazprom aktuell, dass die unterirdischen Gasspeicher in Deutschland (UGS) am 18. Januar laut Daten von "Gas Infrastructure Europe" noch zu 44,7 Prozent gefüllt waren. "Nur noch", möchte man fragen. Bei niedrigen russischen Gaslieferungen und einem massiven Ausbau der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...