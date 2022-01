Die Aktie von Evotec kann am heutigen Donnerstag kräftig zulegen. Mit einem Plus von 2,5 Prozent ist sie hinter Teamviewer der zweitstärkste Wert des Tages im MDAX. Das Papier profitiert dabei von einer neuen Kaufempfehlung.Die Privatbank Berenberg hat Evotec mit "Buy" und einem Kursziel von 51 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei ein global führender Dienstleister im Bereich der Entdeckung von Wirkstoffen und der Entwicklung von Medikamenten, lobte Analyst Igor Kim in einer am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...