Wichtige Eckdaten

- Im Rahmen zusätzlicher Bohrungen zwischen der aktuellen Tagebauressource Kaukua und der Zone Kaukua South wurde ein dritter Verwerfungsblock ermittelt, der hierin als Zone Gap bezeichnet wird.

- Die Zone Gap ist ein wichtiger Bereich für eine zukünftige Ressourcendefinition, da sie Kaukua und Kaukua South zu einer größeren, effizienteren Tagebaugrube verbinden könnte.

- 2,2 g/t Palladiumäquivalent (PdÄq) auf 4,4 Metern, enthalten in 21,7 Metern mit 1,3 g/t PdÄq, in Bohrloch LK21-109 in the Gap Zone.

- 1,7 g/t PdÄq auf 6,3 Metern, enthalten in 1,3 g/t auf 27,8 Metern, in Bohrloch LK21-116 in the Gap Zone.

- 1,8 g/t PdÄq auf 17,0 Metern, enthalten in 1,4 g/t auf 53,1 Metern in Bohrloch LK21-117 in Kaukua South.

20. Januar 2022 - Toronto, Ontario. Palladium One Mining Inc. ("Palladium One" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die Infill-Bohrungen in der Zone Gap zu einem besseren Verständnis und einem neuen geologischen Modell für das Gebiet geführt haben. Die Bohrergebnisse aus der Zone Gap beinhalten 2,2 g/t PdÄq auf 4,4 Metern, enthalten in 21,6 Metern mit 1,3 g/t PdÄq, in Bohrloch LK21-209 ab 138 Meter Bohrlochtiefe (Abbildung 1).

Derrick Weyrauch, President und CEO, sagt dazu: "Wir haben mit den Infill-Bohrungen im Bereich zwischen der Tagebauressource Kaukua und Kaukua South bedeutende Fortschritte gemacht. Die Mineralisierung in der Zone Gap ist zwar dünner, sie könnte jedoch eine bedeutende Rolle bei der Zusammenführung von Kaukua und Kaukua South zu einer größeren und effizienteren Tagebaugrube spielen."

Das größere Kaukua-Gebiet ist nun in drei durch nordöstlich streichende Verwerfungen unterteilt (Abbildungen 1, 2 und 3): die Tagebaugrube Kaukua, die Zone Gap und die Zone Kaukua South. Diese Blöcke sind zwar aus geologischer Sicht eng miteinander verbunden, unterscheiden sich jedoch in ihrer Ausrichtung und der Mächtigkeit der Mineralisierung. Die Tagebaugrube Kaukua und Kaukua South fallen beide nach Süden ein und weisen Kernzonen mit einer Mächtigkeit von über 100 Metern auf, während die Mineralisierung in der Zone Gap, die nach Westen einfällt, eine Mächtigkeit im Bereich von 10 bis 20 Metern aufweist. Alle drei Verwerfungsblöcke enthalten eine Mineralisierung in der oberen Zone, die Mächtigkeit zwischen den oberen und unteren Zonen ist jedoch in jedem Verwerfungsblock unterschiedlich.

Abbildung 1. Historische und aktuelle Bohrungen im Gebiet Kaukua mit einem Stichtag der Bohrdaten zum 30. September 2021 (Bohrloch LK21-137). Für die Bohrlöcher bis LK21-120 liegen bereits die Analyseergebnisse vor, der Rest steht noch aus. Unterlegt von einer Karte der Wiederaufladbarkeit mittels induzierter Polarisation ("IP").

Abbildung 2. Querschnitte mit den Bohrlöchern LK21- 112, 113, 114, 117 und LK20-042 in den Zonen Kaukua South und Gap.

Abbildung 3. Schräge isometrische Ansicht des dreidimensionalen Geomodells für das größere Kaukua-Gebiet mit Blickrichtung Nord, dass das Gittermodell (lila) mit >0,3 g/t PdÄq sowie die größeren jüngeren Intrusionsgänge und Verwerfungen anzeigt, die die Zonen Kaukua, Gap und Kaukua South trennen. Alle Bohrlöcher - sowohl die historischen als auch die vom Unternehmen niedergebrachten - sind in Schwarz dargestellt.

Tabelle 1. Ausgewählte Bohrergebnisse von Kaukua, Projekt LK

Bohrloch von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) PdÄq g/t* in situ PdÄq g/t* gewinnbar, geschätzt PGE (Pt+Pd+Au) Pd g/t Pt g/t Au g/t Cu % Ni % Co g/t LK21-109 untere Zone 138,1 159,7 21,7 1,29 0,83 0,66 0,45 0,17 0,03 0,13 0,13 93 einschl. 138,1 142,5 4,4 2,20 1,39 1,04 0,71 0,28 0,05 0,19 0,26 145 LK21-110 untere Zone 52,6 73,5 20,9 0,80 0,46 0,26 0,17 0,07 0,01 0,04 0,13 88 einschl. 60,6 62,6 2,0 1,59 1,01 0,67 0,43 0,19 0,06 0,17 0,19 105 LK21-111 untere Zone 47,0 54,5 7,5 0,65 0,42 0,29 0,18 0,07 0,04 0,06 0,08 52 einschl. 47,0 48,1 1,1 1,35 0,85 0,62 0,40 0,17 0,05 0,12 0,16 91 LK21-112 NSA LK21-113 NSA LK21-114 NSA LK21-115 obere Zone 4,0 15,0 11,0 0,92 0,56 0,23 0,14 0,03 0,05 0,10 0,14 101 LK21-116 obere Zone 4,0 15,5 11,5 0,84 0,51 0,20 0,12 0,03 0,05 0,09 0,13 95 einschl. 5,9 10,0 4,1 1,09 0,66 0,29 0,18 0,04 0,07 0,11 0,17 118 untere Zone 200,0 227,8 27,8 1,29 0,82 0,59 0,40 0,15 0,04 0,12 0,15 94 einschl. 203,7 210,0 6,3 1,71 1,11 0,75 0,50 0,19 0,06 0,20 0,19 106 LK21-117 obere Zone 157,0 164,0 7,1 1,27 0,81 0,46 0,27 0,12 0,08 0,16 0,16 98 untere Zone 209,2 262,3 53,1 1,39 0,90 0,85 0,58 0,20 0,06 0,08 0,13 84 einschl. 225,5 262,3 36,8 1,55 1,02 1,04 0,72 0,25 0,08 0,10 0,12 80 einschl. 242,5 259,5 17,0 1,85 1,23 1,29 0,90 0,31 0,08 0,11 0,13 74 einschl. 242,5 245,0 2,5 2,96 2,03 2,16 1,54 0,50 0,12 0,25 0,16 80 LK21-118 obere Zone 32,0 48,0 16,0 0,64 0,40 0,15 0,09 0,02 0,04 0,10 0,09 62 untere Zone 103,7 126,0 22,3 1,19 0,77 0,63 0,41 0,17 0,05 0,10 0,12 82 einschl. 103,7 111,0 7,3 1,76 1,16 1,08 0,73 0,28 0,07 0,15 0,15 86 einschl. 106,0 111,0 5,0 1,95 1,30 1,33 0,90 0,35 0,08 0,14 0,14 77 LK21-119 obere Zone 9,5 15,5 6,0 0,81 0,52 0,17 0,10 0,02 0,05 0,13 0,12 81 untere Zone 110,0 154,5 44,5 0,90 0,55 0,34 0,21 0,08 0,05 0,08 0,12 90 einschl. 110,0 115,5 5,5 1,30 0,84 0,63 0,29 0,15 0,20 0,12 0,13 106 und 135,9 141,5 5,6 1,40 0,93 0,75 0,49 0,17 0,10 0,15 0,12 95 LK21-120 obere Zone 109,5 132,1 22,6 0,72 0,43 0,18 0,10 0,03 0,04 0,07 0,11 92 einschl. 109,5 113,5 4,0 1,30 0,79 0,43 0,25 0,10 0,08 0,11 0,19 134 untere Zone 235,4 249,5 14,2 1,71 1,16 1,25 0,86 0,31 0,08 0,12 0,10 63 einschl. 239,0 244,5 5,5 2,60 1,78 1,97 1,34 0,48 0,14 0,19 0,13 76 einschl. 239,0 241,5 2,5 3,39 2,32 2,58 1,75 0,67 0,16 0,26 0,17 98

*PdÄq wurde unter Verwendung der In-situ-Werte und der Preise aus der NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung 2021 für 2021 verwendet: 1.600 USD pro Unze Pd, 1.100 USD pro Unze Pt, 1.650 USD pro Unze Au, 3,50 USD pro Pfund Kupfer, 7,50 USD pro Pfund Nickel und 20 USD pro Pfund Kobalt. Die eingeschränkten historischen metallurgischen Arbeiten an Material aus den Lagerstätten Kaukua weisen auf endgültige Gewinnungsraten im Bereich von73 % Pd, 56 % Pt, 78 % Au, 91 % Cu, 48 % Ni und 0,48 % Co hin; diese Werte werden in der Berechnung des geschätzten, gewinnbaren PdÄq-Gehalts verwendet.

Palladium-Äquivalent

Das Unternehmen berechnet das Palladium-Äquivalent nun unter Verwendung der folgenden Preise, die in der NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung von Haukiaho vom September 2021 des Unternehmens verwendet wurden: USD1.600 pro Unze Palladium, USD1.100 pro Unze Platin, USD1.650 pro Unze Gold, USD3,50 pro Pfund Kupfer, USD7,50 pro Pfund Nickel und 20 USD pro Pfund Kobalt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Director des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. (TSXV: PDM) ist in der Entdeckung umwelt- und sozialbewusster Metalle für Grüne Transportlösungen tätig. Als ein kanadisches Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen befasst sich Palladium One mit großen, Platin-Gruppen-Element (PGE)-Kupfer-Nickel-Vorkommen in führenden Bergbaujurisdiktionen. Sein Vorzeigeprojekt ist das Projekt Läntinen Koillismaa (LK) im nordzentralen Finnland. Das Fraser Institute bewertet Finnland als eines besten Länder der Welt für die Mineralexploration und -erschließung. LK ist ein PGE-Kupfer-Nickel-Projekt mit bestehenden Mineralressourcen. PDMs zweites Projekt ist das Projekt Tyko, ein hochgradiges Sulfid-Kupfer-Nickel-Projekt in Kanada, das mit dem "2020 Discovery of the Year Award" ausgezeichnet wurde. Sie können Palladium One auf LinkedIn, Twitter und www.palladiumoneinc.com folgen.

