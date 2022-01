Die hochvolatile Beyond-Meat-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Laut Financial Times gehört das Unternehmen zu einem "der am meisten geshorteten auf dem US-Aktienmarkt". Seit einer Umsatzwarnung Ende Oktober 2021 sind die Short-Positionen auf Beyond Meat-Aktien um 40 Prozent gestiegen, berichtete die Financial Times kürzlich. Kurze Zeit später meldete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...