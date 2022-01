Berlin (ots) -Die Energiedienst Holding AG hat die PSI Energy Markets GmbH mit der Einführung des neuen Energiehandelssystems PSImarket beauftragt. PSI setzte sich in einer europaweiten Ausschreibung durch.Energiedienst wird das modulare und flexible Standard-Softwaresystem PSImarket in Verbindung mit der Optimierungssoftware TS-Energy der PSI implementieren. Damit soll die gesamte Wertschöpfungskette vom Kraftwerk, über den Handel bis hin zum Vertrieb mit allen involvierten Schnittstellen-Bereichen optimiert werden, um so den wichtigsten Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden.Das System bietet weiter Entscheidungshilfen für die Vermarkung auf unterschiedlichen Märkten und automatisiert zudem die Handelsaktivitäten über das neue Algo-Trader-Modul "Smart Daytrader" sowohl für den deutschen als auch den schweizerischen Teil des Unternehmens. Der Zuschlag für den Auftrag erfolgte im November 2021.Die Energiedienst Holding AG mit Sitz in Laufenburg in der Schweiz ist ein deutsch-schweizerisches Energieversorgungsunternehmen, das in Südbaden und in der Schweiz elektrischen Strom und energienahe Dienstleistungen anbietet.Der PSI-Konzern entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). Die aus Standardkomponenten aufgebauten Branchenprodukte werden sowohl im Direktvertrieb als auch über den Multicloud-fähigen PSI App Store vertrieben und können zudem von Kunden und Partnern selbst angepasst werden. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit etwa 2.200 Mitarbeiter. www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7891/5126638