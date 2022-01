Die Konkurrenz E.ON und RWE klotzen mit Investitionen in der erneuerbaren Energie. Unsere Vermutung war, dass UNIPER einen anderen Kurs fährt, der vom Chef persönlich via Interview auch bestätigt wird.Der Umbau der Kohlekraft auf Gas gilt als gesichertes Ziel mithilfe des Großaktionärs FORTUM. Das ist in spätestens zwei Jahren zu schaffen, wie uns in Essen/Düsseldorf versichert wird. Nur 8 bis 10 % der aktuellen Kohlestromleistungen fallen weg, doch der Umbau auf Gas erhöht die anschließende Stromerzeugung in Megawatt gerechnet. Damit entsteht keine Einbuße in der Entwicklung der Gewinne. Der Finanzrahmen gilt als gesichert. Wo liegen dafür die möglichen Kursziele?Gerechnet in der Substanz eines solchen Umbaus ergibt sich ein etwas theoretischer Marktwert von 20 bis 21 Mrd. € für einen UNIPER-Umsatz von über 50 Mrd. €.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 03! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 03:Themen u.a.:++ Die Berichtssaison Nr. 1 des Jahres ist eröffnet++ Sind INTERROLL und KÜHNE + NAGEL aktuell ein Kauf?++ Der Klimaminister hat seinen Klimaplan vorgelegt++ BLACKROCK bestätigte ein verwaltetes Vermögen von über 10 Bio. $++ Die Halbierung der Corona-Gewinner nähert sich ihrem Ziel++ SAP wagt einen riskanten strategischen Ansatz++ Die Wall Street steht vor dem avisierten HärtetestIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info