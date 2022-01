Toronto, Ontario, 20. Januar 2022 - Ayurcann Holdings Corp. (CSE: AYUR, OTCQB: CDCLF, FSE: 3ZQ0) ("Unternehmen"), ein führendes kanadisches Cannabisextraktionsunternehmen, das sich auf die Verarbeitung und Co-Produktion von Cannabis und Hanf von Cannabis in pharmazeutischer Qualität spezialisiert hat, um verschiedene Cannabis-2.0-Derivatprodukte für den medizinischen und Freizeitmarkt herzustellen, freut sich, ein Update zu seinem exponentiellen Wachstum in ganz Kanada geben zu können.

Ayurcanns Marktsegmente

Mit einer Kapazität von mehr als 300.000 kg für die Extraktion und Veredelung bieten wir Extraktions- und Veredelungsdienste an, einschließlich Massenextraktion, Winterisierung und fraktionierte Destillation.

Mit einem verfügbaren Inventar von mehr als 300 kg THC und CBD für den Großverkauf von Ölen bieten wir Herstellern und Marken aus dem medizinischen und Freizeitbereich qualitativ hochwertiges Öl zum Großverkauf an.

Durch die Zusammenarbeit mit 10 nationalen und internationalen Marken für die Entwicklung und Vermarktung von White-Label-Produkten verfügen wir über das Wissen und die Erfahrung, um Produkte erfolgreich auf den Markt zu bringen.

Ergebnisse und Highlights

Ayurcann hat THC- und CBD-Destillate mit einem Cannabinoid-Gehalt von über 1 Milliarde Milligramm auf dem kanadischen Markt für Vapes, Tinkturen, topische und essbare Cannabisprodukte verkauft und arbeitet mit führenden Marken in ganz Kanada zusammen.

Ayurcann ist seit Dezember mit Fuego Vapes und den hoch potenzierten Vida-Ölen in Saskatchewan vertreten. Diese sind heute die Nummer 2 und 4 der meistverkauften Vapes in Saskatchewan* (*) Quelle: Headset

Ayurcann vertreibt seine meistverkauften Produkte Fuego Vapes, Vida Tinctures und Glow Topicals jetzt auch in Ontario, Manitoba, Alberta und New Brunswick.

Herr Igal Sudman, CEO von Ayurcann, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass unsere Marktdurchdringung und unsere Umsätze stetig wachsen. Mit neuen Partnerschaften und Notierungen in verschiedenen Kategorien in ganz Kanada sind wir stolz darauf, dass wir zu den wenigen Unternehmen in unserer Vergleichsgruppe gehören, die ein konstant positives Betriebsergebnis vorweisen können. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft Gewinne erzielen und Marktanteile ausbauen werden, während wir unsere Impulse weiterhin stärken."

Herr Sudman kommentierte weiter das betriebliche Wachstum und den Einstieg in neue Märkte: "Wir haben die Massenproduktion auf 300.000 Kilogramm pro Jahr erhöht und sind in der Lage, in Partnerschaft bis zu drei Millionen gefertigte Produkte für den medizinischen und Freizeitmarkt abzupacken. Wir sind zuversichtlich, dass wir Werte für unsere Aktionäre schaffen und Marktanteile in der Branche gewinnen werden. Wir sind darüber hinaus sicher, dass wir auch in Zukunft weitere Liefer- und Produktionsvereinbarungen mit erstklassigen Kunden im ganzen Land abschließen werden, was zu einer Steigerung unseres Umsatzes beitragen wird."

Über Ayurcann Holdings Corp.:

Ayurcann ist ein führender Anbieter von Lösungen nach der Ernte mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung und Entwicklung von kundenspezifischen Prozessen und Produkten in Pharmaqualität für die Genussindustrie und die medizinische Cannabisbranche in Kanada. Ayurcanns Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, Partner der Wahl für führende kanadische und internationale Cannabismarken zu werden, indem es branchenführende, proprietäre Dienstleistungen wie Extraktion, Formulierung, Produktentwicklung und kundenspezifische Herstellung anbietet.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ayurcann Holdings Corp.

Igal Sudman, CEO

Tel: 905-492-3322

E-Mail: info@ayurcann.com

Investor Relations:

E-Mail: ir@ayurcann.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keinerlei Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") dar, einschließlich solcher, die durch die Ausdrücke "antizipieren", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "sollten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, soweit sie sich auf das Unternehmen oder seine Geschäftsführung beziehen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern spiegeln aktuelle Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse wider. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Expansionspläne des Unternehmens und der zukünftigen Produktionskapazität. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und verschiedenen Schätzungen, Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem das Nichterreichen der behördlichen Genehmigung, die Fähigkeit, die Produktion in den Anlagen des Unternehmens zu steigern, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen als zutreffend erweisen oder dass die Erwartungen oder Schätzungen der Geschäftsleitung in Bezug auf künftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse tatsächlich eintreten werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren aufzuzeigen, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, können weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und solche Änderungen könnten wesentlich sein. Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der aktuellen Pandemie des neuartigen Coronavirus (COVID-19), könnten erhebliche wirtschaftliche und geopolitische Auswirkungen haben, die sich negativ auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und/oder die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteen Aussagen des Unternehmens verlassen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze ausgenommen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63733Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63733&tr=1



