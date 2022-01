DJ Paxlovid von Pfizer erste Behandlungsoption bei bestimmten Covid-Patienten

Von Jaimy Lee

NEW YORK (Dow Jones)--Das National Institutes of Health (NIH) in den USA hat am Mittwoch seine Behandlungsrichtlinien für Patienten mit leichten bis mittelschweren Formen von Covid-19 aktualisiert, die ein hohes Risiko für ein Fortschreiten der Krankheit haben. Die neuen Richtlinien umfassen nun auch die kürzlich zugelassenen antiviralen Medikamente, die von Pfizer und Merck & Co./Ridgeback Biotherapeutics entwickelt wurden.

Die Richtlinien geben zudem an, dass Sotrovimab von Glaxosmithkline und Vir Biotechnology der einzige monoklonale Antikörper ist, von dem man annimmt, dass er gegen Omikron wirksam ist. Zudem wurde eine dreitägige Behandlung mit Veklury von Gilead Sciences als Behandlungsoption hinzugefügt.

Das Gremium schlägt vor, dass in Kliniken zunächst Paxlovid von Pfizer, dann Sotrovimab, gefolgt von Veklury angewendet werden sollte. Als letzte Behandlungsoption sollte Molnupiravir, das Medikament von Merck/Ridgeback verwendet werden.

