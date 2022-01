An der Börse geht es derzeit recht turbulent zu. Gestern folgte einer kräftigen Erholung schon wieder die nächste Verkaufswelle. Dabei fällt allerdings zunehmend auf, dass chinesische Aktien kaum noch abverkauft werden. Diese scheinen ihre Korrektur nun hinter sich gelassen zu haben. Kräftig zur Sache ging es gestern und auch heute bei Valneva. Gestern plus 40% und heute wieder minus 20%. Bei BioNTech wiederum wurde ebenso ein technisches Verkaufssignal generiert wie bei Varta. Was ist da zu tun? Und Goldminenaktien ziehen wieder an. Ein neuer Versuch einer Trendwende. Gelingt dieser? Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an. biontech börse valneva 0:00 Begrüßung 4:21 Fear&Greed Index 7:22 Pinduoduo 8:45 Valneva 10:56 Biontech 14:36 Varta 16:57 Gold 18:10 Barrick Gold 18:35 Newmont Corp 19:00 Fazit