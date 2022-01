NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vinci von 108 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Themen Transport und Energie seien immer enger miteinander verbunden, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vinci spiele beim Wandel hin zu Erneuerbaren Energien eine bedeutende Rolle und stehe vor einem neuen Wachstumszyklus./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000125486

