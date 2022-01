Der neue Temenos Banking-Dienst Buy-Now-Pay-Later (BNPL) unterstützt Banken und Nichtbanken dabei, ihren Kunden KI-gestützte variable Ratenkredite am Einkaufspunkt anzubieten

Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Banking-Software, meldete heute die Markteinführung seines Banking-Dienstes Buy-Now-Pay-Later. Dieses Angebot wird Banken und Fintechs neue Ertragsmöglichkeiten eröffnen, ihnen bei der Erschließung neuer Märkte helfen und ihre Beziehungen zu Privatkunden und Händlern durch alternative Kreditprodukte festigen.

Temenos BNPL kann in Verbindung mit der patentierten Technologie der erklärbaren künstlichen Intelligenz (Explainable AI, XAI) Banken dabei unterstützen, nach ethischen Gesichtspunkten ausgerichtete Kreditvergabeprogramme zu entwickeln, indem automatisierte Entscheidungen transparent gemacht werden und BNPL-Kunden anhand ihrer Historie passende Kreditangebote erhalten.

Da im Zuge der Pandemie immer mehr Verbraucher auf E-Commerce umgestiegen sind, haben Ratenkredite am Verkaufspunkt an Popularität und Wert gewonnen. Verbraucherkredite und Ratendarlehen wurden in der Ära des Banking-as-a-Service (BaaS) von BNPL revolutioniert. Der BNPL-Dienst ist nahtlos in den Kaufprozess der Kunden eingebettet, um diesen ein reibungsloses digitales Erlebnis und einen einfachen Zugang zur Finanzierung am Verkaufspunkt zu bieten. Außerdem unterstützt er Händler dabei, die Kundenakquise im Einzelhandel zu verbessern, den Umsatzanteil von bestimmten Kunden zu erhöhen und die Kundenbindung zu stärken. Im Jahr 2021 stieg der Online-Umsatz über BNPL um 45 im Vergleich zu 2019.1 McKinsey schätzt, dass Fintechs in den letzten 24 Monaten mit BNPL-Angeboten bis zu 10 Mrd. US-Dollar an Jahreseinnahmen von Banken abgezogen haben.?2

BNPL bietet sowohl Fintech-Unternehmen als auch Banken erhebliche Vorteile. Fintechs profitieren von einer schnellen Kunden- und Händlerakquise mit relativ niedrigem Kreditrisiko und mehr Zahlungstransaktionen. Zugleich können die Banken die Bindung zu ihren Kunden stärken, den Anteil bestimmter Kunden am Umsatz erhöhen und ihre Loyalität stärken, indem sie ein nahtloses und komfortables Einkaufserlebnis schaffen. BNPL kann profitabel für etablierte Banken sein, die auf ihren Stärken aufbauen können, beispielsweise einer größeren Flexibilität bei den Darlehensbedingungen und einer höheren Kapitalnutzung aufgrund eines schnelleren Kreditumschlags und geringerer regulatorischer Anforderungen an das Eigenkapital. Darüber hinaus bietet der BNPL-Dienst Cross-Selling-Möglichkeiten mit potenziell stärker engagierten Bank- und Nichtbankkunden.

Der Temenos-Bankingdienst Buy-Now-Pay-Later ist eigenständig über die Temenos Banking Cloud nutzbar. Der Dienst ist unabhängig vom zugrundeliegenden Kernbanksystem und kann neben Temenos Transact oder jeder anderen Kernbanklösung eingesetzt werden. Er berücksichtigt die bewährten Verfahren der Branche und bietet Funktionen für die verantwortungsbewusste Kreditvergabe, die den Anbietern bei der Anpassung an neue Vorschriften helfen. Mit dem BNPL-Bankingdienst bietet Temenos eine vollständig flexible, umlagefinanzierte Lösung, die es den Banken ermöglicht, BNPL schnell und umfassend einzuführen, ohne eine neue IT-Infrastruktur aufbauen zu müssen, so dass sie sich auf die Kundenbetreuung konzentrieren können.

Durch die Einbindung von XAI ermöglicht Temenos seinen Kunden die Vorabgenehmigung von Darlehensanträgen oder das Anbieten variabler Raten in Echtzeit auf der Grundlage von zuvor festgelegten Kriterien, unter anderem weiche und harte Kreditwürdigkeitsprüfungen, und bietet gleichzeitig Transparenz über die Art der Entscheidungsfindung. So können Banken und Fintechs Kredite nach ethischen Grundsätzen vergeben, die empfohlenen Zahlungspläne schon während des Antragsverfahrens transparent machen und sicherstellen, dass sich die Verbraucher die Rückzahlungsraten auch leisten können.

Ein globaler Zahlungsdienstleister startete seinen Buy-Now-Pay-Later-Dienst auf der Temenos Banking Cloud und verzeichnete in nur neun Monaten 22 Millionen Kreditanträge. Dies war die schnellste und erfolgreichste Produkteinführung in der Firmengeschichte. 70 seiner Kunden sind Wiederholungsnutzer, die das Produkt lieben, wobei es von 50 innerhalb von drei Monaten erneut genutzt wird.

Ginger Schmeltzer, Strategic Advisor, Retail Banking and Payments bei der Aite-Novarica Group: "Buy-Now-Pay-Later wird immer beliebter, was sich in der zunehmenden Akzeptanz bei Einzelhändlern wie Target und Amazon sowie einer wachsenden Zahl von kleinen und mittelgroßen Händlern widerspiegelt. Die Temenos-SaaS-Lösung für BNPL in Kombination mit eingebetteter KI vereint bewährte Technologie mit erhöhter Geschwindigkeit, Effizienz, Skalierbarkeit und Transparenz bei der Entscheidungsfindung. Die robuste und flexible Temenos-Lösung BNPL-as-a-Service stellt dieses neue Geschäftsmodell Unternehmen jeder Größe zur Verfügung, von Kreditgenossenschaften und Challenger-Banken bis hin zu globalen Zahlungsdienstleistern und Tier-1-Banken."

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, sagte: "Auf einem extrem wettbewerbsintensiven Markt müssen Finanzdienstleister neue Geschäftsmodelle evaluieren, um ihre Einnahmen zu steigern. Als strategischer Technologieanbieter für über 3.000 Banken weltweit unterstützen wir unsere Kunden bei der Einführung und Umsetzung dieser neuen, profitablen Geschäftsmodelle. Buy-Now-Pay-Later hat der Branche gezeigt, dass wir für alte Probleme neue Lösungen finden können. Diese Lösung hat uns dazu gebracht, über Kundenengagement, -akquise und -bindung ganz neu nachzudenken. Wir freuen uns sehr über die Markteinführung dieser neuen Lösung, die es unseren Kunden ermöglicht, alternative Finanzierungen anzubieten, die schnell, nahtlos und skalierbar sind."

Ende

1 Holiday shopping 2021: Four ways shoppers have changed since the pandemic began (cnbc.com)

2 Buy now, pay later: Five business models to compete McKinsey

