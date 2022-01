Die Zahl der Arbeitsplätze im Wolfsburger VW-Stammwerk soll einem Magazin-Bericht zufolge in den nächsten Jahren um bis zu 3000 Stellen schrumpfen. Von den aktuell 13.000 Beschäftigten in der Produktion dürften zum Ende des Jahrzehnts noch etwa 10.000 übrig sein, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher...

