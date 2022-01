Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die zehnjährigen Bund-Renditen haben erstmals seit März 2019 wieder die 0%-Marke überschritten, auch wenn sie heute (20.01.2022) Schwierigkeiten haben, das Niveau zu halten, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Natürlich werde hier in erster Linie eine psychologische Marke überschritten. Aber mehr denn je stelle sich die Frage, ob der Renditeanstieg weitergehe. Angetrieben werde die Bewegung von den USA, wo die zehnjährigen T-Notes derzeit bei 1,83% rentieren würden, 13 Basispunkte höher als vor einer Woche. Während die EZB in den vergangenen Jahren in der Lage gewesen sei, durch eine flexible Handhabung ihrer Anleiheankäufe temporäre Renditeanstiege aus den USA abzuwehren bzw. abzudämpfen, werde dies im jetzigen Umfeld hoher Inflation schwieriger. Denn die EZB könnte angesichts der hohen Teuerungsrate kaum rechtfertigen, die Anleiheankäufe wieder hochzufahren, um einem Renditeanstieg aus den USA zu begegnen. ...

