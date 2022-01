Wien (www.anleihencheck.de) - Der Inflationsdruck in den USA sollte 2022 etwas nachlassen, nicht so im Euroraum, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Je hartnäckiger die Teuerung bleibe, umso mehr seien Notenbanken in ihrem Inflationsmandat gefordert. Entscheidend für die Finanzmärkte werde der Herbst 2022, weil hier Langfrist-Effekte im Preistrend sichtbarer würden. Das könnte vor allem auch Weichenstellungen der EZB-Geldpolitik beeinflussen. Die US FED habe schon ein anderes mittelfristiges Inflationsbild, als die EZB. (20.01.2022/alc/a/a) ...

